OTV: ترقب لقرار بري وما اذا كنا سنكون أمام حكومة أمر واقع

اشارت قناة "OTV" الى ان هناك ترقب لقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري وما اذا كنا سنكون أمام حكومة أمر واقع، ولفتت الى ان كل الأمور واردة بالملف الحكومي ومنها السير بالحكومة "رضي من رضي ووافق من وافق".
وذكرت مصادر مطلعة لـ "otv" بأن حزب الله "كعي" مع حلفائه ولم يعد باستطاعته أن يفعل شيئا بالملف الحكومي.
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