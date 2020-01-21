نائب إيراني: سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب

أشارت "رويترز" نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أنَّ نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنه "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".
ولم يوضح النائب الإيراني عمن صدر هذا القرار، علما أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتلته الولايات المتحدة الأميركية في غارة جوية في العراق في الثالث كانون الثاني الحالي.
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