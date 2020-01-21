نائب إيراني: سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب

أشارت "​رويترز​" نقلاً عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أنَّ نائبا إيرانيا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين ​دولار​ لمن يقتل الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، مشيراً إلى أنه "بالنيابة عن شعب إقليم ​كرمان​، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدا لمن يقتل ترامب".

ولم يوضح النائب الإيراني عمن صدر هذا القرار، علما أن كرمان هي مسقط رأس ​قاسم سليماني​، قائد ​فيلق القدس​ الذي قتلته ​الولايات المتحدة الأميركية​ في غارة جوية في ​العراق​ في الثالث كانون الثاني الحالي.