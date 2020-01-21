فنيانوس: مع سليمان فرنجية الصادق والشفاف حتى ينقطع النفس

اعتبر وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم تعد تدرج في هذه الايام لأن الناس اصبحت تعتبر نفسها أكبر من الانتماء ولكن أنا مع رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ الصادق والشفاف بالامس واليوم وغدا حتى ينقطع النفس".

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