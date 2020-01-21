وزير المال مدد مهل تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة

أصدر ​وزير المالية​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 27/1/2020 ضمناً مهلة تقديم التصاريح للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الرابع من سنة 2019 وتأدية ​الضريبة​ على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقاً للمادة 59 من القانون عن العام 2019

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