اشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير الى انه "مش معقول"، رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن اعلن ان لجنة الاتصالات ستستشير هيئة التشريع والقضايا حول عقود الخلوي، ثم يغرد مطالباً وزير الاتصالات بالبدء باسترداد القطاع".
وتابع شقير في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إذا مستعجل كان الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر شقير للحاج حسن: إذا مستعجل الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد قطاع الخلوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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