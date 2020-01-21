شقير للحاج حسن: إذا مستعجل الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد قطاع الخلوي

اشار وزير الاتصالات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد شقير​ الى انه "مش معقول"، رئيس ​لجنة الاعلام والاتصالات​ النيابية النائب ​حسين الحاج حسن​ اعلن ان ​لجنة الاتصالات​ ستستشير هيئة التشريع والقضايا حول عقود ​الخلوي​، ثم يغرد مطالباً وزير الاتصالات بالبدء باسترداد القطاع".

وتابع شقير في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إذا مستعجل كان الأجدى مطالبة ​رئيس الجمهورية​ بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد القطاع".

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