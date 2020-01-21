لجنة الادارة درست تعديلات على قانون العقوبات تتعلق بجرائم التعذيب

اشار رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ بعد اجتماع اللجنة في ​ساحة النجمة​، الى ان اللجنة درست تعديلات على قانون العقوبات تتعلق بجرائم التعذيب على أنواعها، وقد أقرت كل التعديلات التي كانت مقترحة.

اضاف "درسنا الاقتراح المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص وسنستكلمه الأسبوع المقبل. كما أكملت اللجنة البحث في موضوع الجمرك والتهريب والتهرب الجمركي، وقد قررت دعوة الوزراء المعنيين للجلسة القادمة ليستكمل البحث في هذا المجال".

واوضح انه "بالتوازي تعمل أيضا اللجان الفرعية على متابعة قانون الإيجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية، وقانون استقلالية القضاء".