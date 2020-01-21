حمابة المستهلك: زيارة 865 محلا تجاريا الأسبوع الماضي وتنظيم 36 محضر ضبط بحق المخالفين

أعلنت ​مديرية حماية المستهلك​ في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ "أنّها تواصل القيام بزيارات كشف لضبط المخالفات والحدّ من تفلّت الأسعار ومحاولات الغش"، لافتةً إلى أنّ "هذه الزيارات قد طالت في الأسبوع الماضي 865 زيارة لمحال تجاريّة، تمّ التدقيق خلالها بكلّ ما يتعلّق بالسلامة الغذائيّة وأسعار السلع واوزانها، والتسعيرة الرسميّة للمولدات الكهربائيّة، نتج عنها تنظيم 36 ​محضر ضبط​ بحقّ المخالفين للقوانين والأنظمة النافذة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الزيارات شملت 445 فرنًا ومحال بيع ​مواد غذائية​ ومطاعم، سُطّر على إثرها 12 محضر ضبط وأُحيل 18 محضرًا إلى ​القضاء​. كما جرى تنظيم 3 ​محاضر ضبط​ بمخالفات للقرارات والتعاميم ل​أصحاب المولدات​ الكهربائيّة، وأُحيل 7 محاضر ضبط أمام القضاء المختص". وأشارت إلى أنّ "الشكاوى المقدَّمة من المستهلكين على الخطّ الساخن للوزارة 1739 أو البريد الإلكتروني، بلغت 112 شكوى".