سرحان: ما حدث في قصر العدل أمس سوء تفاهم داخل العائلة الواحدة

أكد وزير العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ أن "ما حدث بالأمس في محكمة جنايات ​بيروت​ بين القاضي سامي صدقي من جهة ونقيب المحامين ​ملحم خلف​ وعدد من المحامين هو سوء تفاهم يحدث داخل العائلة الواحدة والحل يكون ضمن هذه العائلة".

وفي حديث صحافي لفت سرحان الى ان "التوجه لمعالجة هذا الأمر يكون بالتفاهم ويأتي في إطار خير المصلحة العامة"، مشيرا الى ان "نقيب المحامين هو في صدد معالجة الموضوع مع الرئيس الأول ل​محكمة التمييز​ القاضي ​سهيل عبود​"، مشيرا الى أنها "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الإمر بين جناحي العدالة، أي ​القضاة​ والمحامين".