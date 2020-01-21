تظاهرة تحت عنوان "ليبقى العدل عادلا" امام قصر العدل في بيروت

نظم عدد من الناشطين ​تظاهرة​ امام ​قصر العدل​ في ​بيروت​ تحت عنوان "ليبقى العدل عادلا"، للمطالبة بإستقلالية ​القضاء​. وطالب المعتصمون بمحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة.

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