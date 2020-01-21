الأمن الداخلي: الرصاص الذي استعمل هو مطاطي يستخدم بالدول المتطورة

ردت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الفيديو الذيي انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي ويتضمن تسجيلاً صوتياً لأحد الأشخاص، يزعم بأنّ قوى الأمن الداخلي تستخدم رصاصًا يُستعمل عادةً لقتل الخنازير.
وأشارت المديرية في بيان لها أن "الرصاص المذكور في الفيديو لا يستخدم في لبنان، والنوعية الموجودة في لبنان تُستخدم في عددٍ من الدول المتطوّرة، ويمكن إطلاقها باتّجاه المشاغبين الأكثر عنفًا وخطرًا، وبعد عدّة إنذارات للابتعاد عن مكان حصول الشغب، وبعد تعرّض العناصر لأعمال العنف وسقوط إصابات في صفوفهم".
وأكدت المديرية أن "الأوامر تعطى للعسكريين بإطلاق الرصاص المطّاطي باتّجاه الأرجل حصرًا، على مسافة حوالي 10 أمتار. ووجود الدافع البلاستيكي مع الكرة المطّاطية كان نتيجة إطلاقها من مسافة قريبة على أشخاص كانوا يقومون بأعمال شديدة العنف، وهي حالات قليلة، والرصاصة المطاطية غير قاتلة".
وأشار البيان إلى أن "حصول إصابات في سائر أنحاء الجسم أو الرأس على الرغم من الأوامر الحازمة بالتسديد نحو الأرجل، فهي نتيجة لحركة مثيري الشغب، ولا سيّما في أثناء انحنائهم لالتقاط الحجارة وغيرها من الأدوات من الأرض، وفي جميع الحالات هذا الموضوع قيد تحقيق".
واستغرب البيان "الحملة المُمنهجة، والتلفيقات التي تُساق بحقّ عناصرها الذين يسهرون على حماية المواطنين والمتظاهرين على حدٍّ سواء، ويواكبون المظاهرات والتحرّكات الاحتجاجية منذ انطلاقتها".
وأهابت المديرية في بيانها الجميع "توخّي الدقّة والموضوعية عند تلقّيهم معلومات عبر التطبيقات المختلفة، وعدم تناقلها قبل التأكّد من صحتها، لأنّها تُسهم في نشر الشائعات والتسويق للفوضى والبلبلة".
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