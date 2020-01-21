أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن روايتين في موضوع قبول رئيس الحكومة المكلف حسان دياب بـ20 وزيرا، الاولى تقول انه "قبل بصيغة 20 وزيرا شرط معرفة الأسماء، والصيغة الاخرى تقول انه لم يقبل".
ولفتت المصادر إلى أن "المشكلة لا تزال في تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يطالب بوزير مسيحي ونيابة رئاسة الحكومة والمردة."
وأكدت المصادر في موضوع رئاسة الحكومة أن الرئيس ميشال عون لا يتمسك بشيء يمكن أن يعرقل، لافتا إلى أن تسهيلات الرئيس عون لدياب كانت مطلقة، ولكن هناك بعض الأطراف لا تزال تعرقل بمطالبها. واوضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله يعملون على تذليل العقبات والإسراع بالتأليف".
ورأت المصادر أن "تأجيل جلسة مجلس النواب غدا والتي كانت مخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة 2020 الى الاسبوع المقبل قد تحمل في طياتها مؤشرا من أجل تأليف الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: تأجيل جلسة مجلس النواب غدا قد تحمل في طياتها مؤشرا من أجل التأليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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