مصادر للنشرة: تأجيل جلسة مجلس النواب غدا قد تحمل في طياتها مؤشرا من أجل التأليف

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن روايتين في موضوع قبول رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ بـ20 وزيرا، الاولى تقول انه "قبل بصيغة 20 وزيرا شرط معرفة الأسماء، والصيغة الاخرى تقول انه لم يقبل".

ولفتت المصادر إلى أن "المشكلة لا تزال في تمثيل ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ الذي يطالب بوزير ​مسيحي​ ونيابة ​رئاسة الحكومة​ و​المردة​."

وأكدت المصادر في موضوع رئاسة الحكومة أن ​الرئيس ميشال عون​ لا يتمسك بشيء يمكن أن يعرقل، لافتا إلى أن تسهيلات الرئيس عون لدياب كانت مطلقة، ولكن هناك بعض الأطراف لا تزال تعرقل بمطالبها. واوضح ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ و​حزب الله​ يعملون على تذليل العقبات والإسراع بالتأليف".

ورأت المصادر أن "تأجيل ​جلسة مجلس النواب​ غدا والتي كانت مخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة 2020 الى الاسبوع المقبل قد تحمل في طياتها مؤشرا من أجل ​تأليف الحكومة​".