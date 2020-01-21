ترمب ينتقد "أنبياء الشؤم" خلال كلمته عن البيئة في دافوس

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دافوس: ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بمن وصفهم بـ"أنبياء الشؤم" الذين يحذّرون من أن العالم على شفير أزمة بيئية كبرى، خلال خطابه أمام جمهور في دافوس شمل المراهقة السويدية المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ.

وقال ترمب "علينا رفض أنبياء الشؤم الأزليين وتنبؤاتهم بنهاية العالم"، بعد ساعات على مخاطبة تونبرغ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حيث أشارت إلى أن الحكومات لم تقم "بشيء" لمواجهة التغيّر المناخي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن بلاده تعيش ثورة اقتصادية في ظل ما تم تنفيذه من إجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية خلال فترة حكمه، مشيرا إلى أن معدلات البطالة تراجعت حيث تم توفير عدد كبير من الوظائف، وتحسن الاقتصاد بشكل كبير في ظل ما شهدته البلاد من نمو اقتصادى غير مسبوق، لافتا إلى أن معدل البطالة في عهده هو الأقل بالمقارنة مع الرؤساء السابقين للولايات المتحدة.

وأضاف دونالد ترمب، في كلمته خلال افتتاح منتدى دافوس العالمي، أن الولايات المتحدة تشهد اقتصادا شموليا تعود نتائجه الإيجابية على مختلف المواطنين، بمن فيهم المواطنون من الأصول الأفريقية، وانخفض أيضا معدل البطالة بين النساء وذوي الإعاقة.

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وتابع الرئيس الأميركي، أن الأجور في الولايات المتحدة ترتفع بشكل كبير في ظل النجاحات الاقتصادية للبلاد، قائلا: "حققنا أرقاما مذهلة لم نفكر بها من قبل في معدلات التوظيف خاصة مع انضمام الملايين إلى الوظائف بعد رفعهم أسماءهم من قطاع المساعدة، في ظل ازدهار قطاع العمل".

وأشار دونالد ترمب، إلى أن الطبقة الوسطى الأميركية هي المستفيد الأكبر من الأداء الاقتصادي الجيد الذي تشهده البلاد، وتم بناء مصانع جديدة مع عودة العديد من الشركات والمصانع للعمل والإنتاج داخل البلاد، مؤكدا أننا فكرنا في أفكار جديدة لمواجهة الركود المالي، والدفع نحو تحسين المتعاقدين في الولايات المتحدة من خلال توقيع الاتفاقيات التجارية وإصدار قوانين وتشريعات جديدة لدعم الاقتصاد حتى أصبحت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية العالمية الأولى.

وشدد الرئيس الأميركي، أن بلاده تبني اقتصادا يخدم الجميع من خلال العلاقة الناجحة بين الحكومة والمواطنين، وهو ما يمكن للعديد من الدول الاستفادة منها.