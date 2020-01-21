ترمب يصل إلى دافوس

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دافوس: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى دافوس الثلاثاء لحضور المنتدى الاقتصادي السنوي حيث سيلقي خطابًا قبل ساعات على بدء جلسات محاكمته الرامية إلى عزله في واشنطن.

ووصلت مروحية ترمب "مارين وان" إلى منتجع دافوس بسويسرا قبل وقت قصير من موعد خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يركّز هذا العام على التغيّر المناخي.

ويلتقي ترمب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.

ويجري ترمب ايضا محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وفق ما افاد البيت الابيض الاثنين.

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وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق منذ اغتيال واشنطن الجنرال الايراني قاسم سليماني في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.

وعلى الاثر، طالب البرلمان العراقي الحكومة بأن تطلب سحب 5200 جندي اميركي ينتشرون في البلاد في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويبحث ترمب مع خان امكانات وقف اطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي طالبان.

وعرضت طالبان اخيرا على الاميركيين وقفا موقتا لاطلاق النار، ما قد يؤدي الى احراز تقدم في المفاوضات.