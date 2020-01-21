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شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تستقبل غدا وفدا أمريكيا حول التحول الرقمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن طلب الوفد الأمريكى لقاء اللجنة، يأتى بهدف تعزيز التعاون فى مجال التحول الرقمى، لاسيما وأن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة فى هذا الصدد.
وأضاف بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمشروع التحول الرقمى، وأصدر توجيهاته بالانتهاء من تنفيذه فى توقيت معين، وجرى حالياً توقيع نحو بروتوكولات مع 11 محافظة لتنفيذ المشروع فيها.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص اللجنة متابعة تطوير المنظومة أول بأول، ووجهنا خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة التأكيد من خلال وزير التنمية المحلية على كافة المحافظين بالتعاون مع المصرية للاتصالات وتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع، والذى استجاب على الفور، وأصدر توجيهاته لمنع حدوث أى توقف فى التنفيذ.
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