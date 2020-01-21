شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تستقبل غدا وفدا أمريكيا حول التحول الرقمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ظهر غداً الأربعاء، وفد أمريكي، برئاسة مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ويضم نسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية وكارى انجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات، يأتى اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذى يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجارى، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمى.

من جانبه، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن طلب الوفد الأمريكى لقاء اللجنة، يأتى بهدف تعزيز التعاون فى مجال التحول الرقمى، لاسيما وأن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة فى هذا الصدد.

وأضاف بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمشروع التحول الرقمى، وأصدر توجيهاته بالانتهاء من تنفيذه فى توقيت معين، وجرى حالياً توقيع نحو بروتوكولات مع 11 محافظة لتنفيذ المشروع فيها.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى حرص اللجنة متابعة تطوير المنظومة أول بأول، ووجهنا خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة التأكيد من خلال وزير التنمية المحلية على كافة المحافظين بالتعاون مع المصرية للاتصالات وتيسير الإجراءات لتنفيذ المشروع، والذى استجاب على الفور، وأصدر توجيهاته لمنع حدوث أى توقف فى التنفيذ.