للزوار.. خطوط السيرفيس لنقل المواطنين لمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ الأربعاء فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على "فيسبوك"، خطوط السيرفيس المتاحة لنقل المواطنين إلى مقر المعرض، وأسعار التذاكر، وهي كالتالي:

1- عبدالمنعم رياض ـ المعرض بـ 7 جنيهات.

٢- أحمد حلمي ـ المعرض بـ ٧ جنيهات.

٣- العباسية ـ المعرض بـ ٦ جنيهات.

٤-حدائق القبة ـ المعرض بـ ٦جنيهات.

٥- الحي العاشر ـ المعرض بـ ٦ جنيهات.

٦-السلام ـ المعرض بـ٦ جنيهات.

٧- السيدة عائشة ـ المعرض بـ٧ جنيهات.

٨- توشكي ـ حلوان المعرض بـ ٩ جنيهات

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وأعلنت صفحة المعرض، وجود خطوط وأسعار أتوبيسات خاصة، تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ في أيام العطلات، وهي كالتالي:

• الخط الأول : عبد المنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط الثاني : العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الثالث: النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الرابع: الأميرية - المطرية - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط الخامس: ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 15

• الخط السادس: مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

• الخط السابع : المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب، عدد السيارات: 10

وأعلنت الصفحة، إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب (حلوان -الأوتوستراد - صقر قريش)، وخط من ١٥ مايو، بتذكرة موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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