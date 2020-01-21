محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):
قُتل مسلحان وأُصيب جنديان، خلال مواجهة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة اوانيتبورا بإقليم جامو وكشمير.
وأفادت صحيفة "إنديا توداي" على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، بأن العملية المشتركة التي استهدفت المسلحين، تمت على أيدي أفراد تابعين لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، وقوات "راشتريا رايفلز" التابعة للجيش الهندي وشرطة جامو وكشمير.
ولم يتم تحديد هوية المسلحين.
وأفادت التقارير الأولية بأن المواجهة وقعت في منطقة "ساتبوكران خرو". وقد توقف إطلاق النار حاليا في الموقع.
وقد تم تطويق المنطقة بعد أن تلقت قوات الأمن معلومات محددة تفيد بوجود بعض العناصر المسلحة في بها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مُسلحين اثنين وإصابة جنديين في مواجهات بإقليم جامو وكشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.