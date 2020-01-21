وزير التعليم العالي يشارك في تأبين كمال أبو الخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

شارك خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الإثنين في حفل تأبين الدكتور كمال حمدي أبو الخير رائد الحركة التعاونية العلمية في مصر والوطن العربي، والذي نظمه المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية التابع للجمعية المصرية للدراسات التعاونية.

وحضر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات التعاونية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، وعدد من المثقفين والمفكرين والإعلاميين، بقاعة الاحتفالات بالمعهد العالي للدراسات التعاونية بالقاهرة.

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بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي عن حياة الراحل ومسيرته العلمية والأكاديمية.

أكد عبدالغفار أن "الدكتور كمال حمدي رحمه الله كان قيمة وقامة علمية، وشخصية صاحبة أخلاق رفيعة، وستظل روحه الطيبة تعيش بيننا بما ترك من مؤلفات وإسهامات علمية، فهو أحد رواد الحركة التعاونية العلمية في مصر والوطن العربي، ويعود له الفضل في إنشاء المعهد العالي للدراسات التعاونية".

وأشاد الوزير في نهاية كلمته بما تشهده الجمعية المصرية للدراسات التعاونية والمعهد العالي للدراسات التعاونية بقيادة الدكتور حسن راتب من تطورات كبيرة خلال الفترة الحالية.