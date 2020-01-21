بالأسماء.. تنفيذ 5 أحكام بالإعدام شنقًا داخل سجن الزقازيق العمومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

نفذت الأجهزة الأمنية بسجن الزقازيق العمومي، بالشرقية، اليوم الثلاثاء، 5 أحكام بالإعدام شنقًا بحق 5 سجناء، متهمين في قضايا قتل.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ الأجهزة الأمنية بسجن الزقازيق العمومي، حكم الإعدام شنقًا بحق 5 سجناء.

وتبين تنفيذ الحكم بحق كل من محمد محمد عبدالعزيز، ومحمد مصطفى محمد علي، ومحمد أحمد بدوي عياد، وحسام عباس علي، وأشرف أمين محمد فرج، على خلفية صدور أحكام إعدام بحقهم لثبوت اتهامهم في قضايا قتل وإزهاق أرواح أبرياء دون وجه حق، فيما جرى التنفيذ داخل غرفة "الشنق" بالسجن.

وحضر تنفيذ الحكم بالإعدام أحد الشيوخ ممثلًا عن مديرية الأوقاف، والمستشار طارق الحلواني، رئيس نيابة الزقازيق الكلية، ممثلًا عن النيابة الكلية، والعقيد هاني عبدالله، مأمور السجن، والمقدم محمد رشدي، نائب المأمور، والمقدم محسن القلش، رئيس مباحث السجن، ومعاونيه الرائد محمد عاشور والرائد شريف مخلوف والنقيب أحمد راجح، والرائد محمد علي، من إدارة التنفيذ العقابي، بحضور اللواء علي صبري، مساعد مدير أمن الشرقية، ممثلًا عن المديرية.