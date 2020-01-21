قال رئيس الحكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج لشبكبة "بي بي سي" اليوم، الاثنين 20 جانفي 2020، إن حكومته لا تتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بالاعتداء، وذلك في إجابته على سؤال بخصوص إستقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس.
وكانت تقارير صحفية وشهادات ناشطين قد تحدثت عن توافد نحو ألفين من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من قبل تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الحكومة التي تحظى بدعم أنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فائز السراج معلّقًا على التقارير حول وجود مقاتلين سوريّين في ليبيا: لا نتردّد في التعاون مع أيّ طرفٍ لصدّ الإعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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