فائز السراج معلّقًا على التقارير حول وجود مقاتلين سوريّين في ليبيا: لا نتردّد في التعاون مع أيّ طرفٍ لصدّ الإعتداء

قال رئيس الحكومة الوفاق في ليبيا، فايز السراج لشبكبة "بي بي سي" اليوم، الاثنين 20 جانفي 2020، إن حكومته لا تتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بالاعتداء، وذلك في إجابته على سؤال بخصوص إستقدام مقاتلين سوريين إلى طرابلس.

وكانت تقارير صحفية وشهادات ناشطين قد تحدثت عن توافد نحو ألفين من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من قبل تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الحكومة التي تحظى بدعم أنقرة.