صحيفة تكشف سبب مغادرة أردوغان مؤتمر برلين

كشفت صحيفة "Moskovsky Komsomolets" الروسية في تعليقها على قمة برلين حول الأزمة الليبية: "لقد جن جنون أردوغان بعدما عجز عن الحصول على ما يريد في مؤتمر برلين، وترك المؤتمر مبكرًا".

وأكدت أن الدول المشاركة في قمة برلين المنعقدة الأحد الماضي، رفضت دعم خطة أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حسبما نقلت صحيفة زمان التركية .

وقالت: "نتيجة ذلك، جن جنون أردوغان، وترك

المؤتمر مبكرًا"، وأضافت: “ما يفهم من ذلك أن زعيم تركيا غادر الاجتماعات، لأنه لم يحصل على الدعم من الدول الأخرى المشاركة في القمة، لاقتراحه بالتدخل العسكري المسلح في الصراع الليبي، الصحافيون الذين كانوا في انتظار مجيئ سيرجي لافروف في المطار لفتوا الانتباه إلى أن تحليق طائرة أردوغان كان قبل انتهاء البيان الصحفي من أنجيلا ميركل بكثير”.

وأشارت “Moskovsky” إلى أن أردوغان دعا في مقال نشرته إحدى المجلات الأمريكية عقب قمة برلين، الاتحاد الأوروبي للوثوق في تركيا ومنحها الصلاحية للتدخل العسكري في ليبيا وشن عمليات عسكرية على قوات المشير خليفة حفتر هناك، لافتة إلى أن المشاركين في المؤتمر لم يوافقوا على اقتراحات أردوغان، وأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت على ضرورة عدم دعم أي من طرفي الصراع في ليبيا، وعارضت إرسال السلاح والمعدات العسكرية إلى هناك.