فيديو.. صحفية تركية توثق سحل شرطة أردوغان للصحفيين

يعاني الصحفيون الأتراك من أعمال قمع ضدهم منذ عام 2016، ولاتزال مستمرة، فيبدو أن المشهد يزداد سوءًا بعد اعتداء الشرطة على الصحفية بشرى تاشكيران، أثناء تغطية مسيرة تطالب بالإفراج عن طالب سابق بالمدرسة العسكرية مفصول.
أكدت الصحفية التركية بشرى تاشكيران busrataskıran أن عناصر الشرطة في تركيا اعتدت عليها أثناء تغطيتها أحداث مسيرة تطالب بالإفراج عن طالب سابق بالمدرسة العسكرية مفصول ومعتقل، حسبما ذكرت صحيفة زمان التركية.
اُعتقلت ملك شاتين كايا، والدة الطالب، منذ يومين على إثر تنظيمها مسيرة إلى سجن سيليفري المعتقل فيها نجلها منذ انقلاب 2016.
نشرت الصحفية "تاشكيران" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض مقاطع الفيديو التي توثق الحدث، كما كتبت قائلة تعرضت الأمهات اللائي بدأن مسيرة العدالة في منطقة أوستيم"Ostim"، لتدخل قاسٍمن الشرطة.
أوضحت أنها وجدت نفسها على الأرض بجانب كسر الجهاز الخاص بها "الكاميرا"، وتعرضت للضرب على أيدي ضابط شرطة، وأكدت أنها تعاني من العديد من الكدمات على وجهها وجسدها.
كانت الأم ملك تشاتين كايا، والدة طه فرقان تشاتين كايا، طالب المدارس العسكرية المحكوم عليه بالسجن المؤبد، بزعم التورط في محاولة الانقلاب، تعتزم الانطلاق في مسيرة العدالة، يوم الأحد، من العاصمة أنقرة إلى مدينة سيليفري للمطالبة بالإفراج عن ابنها، لكنها لم تتمكن من إكمال مسيرتها، إذ تدخلت قوات الأمن واعتدت عليها بالضرب، ثم ألقت القبض عليها؛ كما تعرض البرلماني وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، أيضًا للضرب خلال هذه الأحداث.
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