الحريري: استقالتي استجابة لغضب الناس ولبدء لمرحلة جديدة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، أن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس، ولفتح مرحلة جديدة، واصفا السيناريوهات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته لرئاسة الوزراء بـ"الأوهام" وفقا لوكالة سبوتنيك .



ودون الحريري في تغريدات على حسابه الرسمي

بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء 21 يناير، "التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد".



وأضاف الحريري "قراري حاسم بأن كرسي السلطة صارت خلفي، وأن استقالتي جاءت استجابة لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال".



ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبرالماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.