السعودية والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، التحديات التي تواجه المنطقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي وفقًا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.
قال الجبير في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء: إننا تشاورنا مع الأصدقاء والحلفاء، على هامش اجتماع وزراءالخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، في أوروبا فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات التي تواجها المنطقة سواء كان في دول الساحل أو البحر الأحمر (لبنان - سوريا - العراق -اليمن)، فضلًا عن مناقشة التدخلات الإيرانية في المنطقة وسبل مواجهتها.
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