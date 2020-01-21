الأوروبي يجهز قائمة عقوبات على مسئولين أتراك بسبب التنقيب في المتوسط

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسئولين في تركيا، على خلفية استمرار أعمال التنقيب التركية غير الشرعي بمنطقة شرق المتوسط.

أكد الممثل السامي للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل، خلال بتصريحات صحفية عقب اجتماع وزراء خارجية مجلس الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "أبلغنا وزير خارجية قبرص بأعمال التنقيب وننتظر الانتهاء من قائمة بالأسماء التي سيتم توقيع العقوبات اللازمة عليها، من قبل مجموعة العمل التي تتابع الأمر

عن قرب. كما نعرف أن القائمة تضم عددا من الأسماء بعينها"، حسبما نشرت صحيفة زمان التركية.

وقال: "اليوم تحدثنا عما يستطيع الاتحاد الأوروبي القيام به من أجل تحقيق المزيد من السلام في المنطقة. وضعنا على طاولة الحوار سيناريوهات مختلفة. وأكدنا على ضرورة وأهمية اتباع حظر إرسال وتصدير السلاح إلى ليبيا. وعلينا أن

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ننفذ أعمالًا وتحركات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم".

وأشار إلى أن منطقة الساحل في ليبيا شهدت مقتل نحو ألف و500 مقاتل، اعتبارًا من العام الماضي.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعتبر لاعبًا مهمًا من أجل أمن المنطقة، قائلًا: "تم التوصل لاتفاق من أجل التعاون الاستراتيجي. نخطط لتنظيم قمة دولية تجمع اللاعبين الرئيسيين بتاريخ 23 مارس المقبل. نتمنى أن تكون ناجحة بقدر قمة برلين على أقل تقدير".

وفيما يتعلق بإيران، قال: "المهم، ليس عقد اتفاق جديد مع إيران، وإنما إنقاذ الاتفاق النووي الموقع معها".