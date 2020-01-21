3 ملايين دولار جائزة لمن يقتل ترامب.. تعرف على القصة

نقلت رويترز عن وكالة أنباء الطلبة "إسنا" أن نائبًا إيرانيًا أعلن عن مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نسبت الوكالة شبه الرسمية للنائب أحمد حمزة قوله "بالنيابة عن شعب إقليم كرمان، سندفع مكافأة ثلاثة ملايين دولار نقدًا لمن يقتل ترامب". ترامب". لم يوضح حمزة عمن صدر هذا القرار، علمًا أن كرمان هي مسقط رأس قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل بضربة طائرة أمريكية مسيرة في العراق في الثالث من يناير.

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