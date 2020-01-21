رئيس الوزراء التونسي المكلف يتعهد بتشكيل حكومة "كفاءات"

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، إنه سيشكل حكومة مصغرة بهدف التركيز على تحقيق أهداف الثورة وإرساء دولة عادلة وقوية.
كان الرئيس التونسي قد كلف أمس الاثنين، وزير المالية الأسبق الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها المرشح السابق لرئاسة الوزراء الحبيب الجملي.
وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستُجرى انتخابات جديدة .
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، قال الفخفاخ عقب تكليفه إن الحكومة ستكون في مستوى اللحظة التاريخية وتطلعات الشعب التونسي.
وأضاف أن حكومته ستركز على مواجهة التحديات ذات الأولوية.
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ويؤكد الفخفاخ، اختياره للاقتصاد كأولوية مع انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريباً منذ ثورة 2011.
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