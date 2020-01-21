كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الولايات المتحدة تعيش "ثورة اقتصادية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وفر 5 ملايين فرصة عمل منذ تولي الرئاسة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعيش "ثورة اقتصادية".

وأضاف ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن خلال إدارتي للولايات المتحدة تراجعت معدلات البطالة والاقتصاد تحسن.

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وأشار ترامب، إلى أن الولايات المتحدة في وسط نمو اقتصادي لم يشهده العالم من قبل، مؤكدًا العمل على بناء اقتصاد أمريكي تنعكس آثاره على الجميع.

وتابع ترامب، أن العديد من الشركات والمصانع عادت إلى الولايات المتحدة.