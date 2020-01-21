كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة تايوان تشكو الصين للبابا فرانسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت رئيسة تايوان تساي إنغ ون، رسالة إلى البابا فرانسيس، تشكو فيها من الضغط الصيني على الجزيرة التي تدعي بكين أنها خاصة بها، قائلة إن الصين تسعى إلى تهديد ديمقراطيتها وحريتها، وفق ما اوردته وكالة "رويترز".

الفاتيكان هي واحدة من 15 دولة فقط لديها علاقات دبلوماسية مع تايوان والوحيدة في أوروبا. لكن تشعر تايوان بالقلق إزاء تحركات الفاتيكان لتطبيع العلاقات مع الصين، خاصة بعد اتفاق تاريخي في عام 2018 حول تعيين الأساقفة.

وقد ضغطت الصين، التي تعتقد أن تساي تريد الاستقلال الرسمي لتايوان، على الرئيسة، التي فازت بإعادة انتخابها بأغلبية ساحقة هذا الشهر على برنامج للوقوف في وجه بكين. وتقول تساي إن تايوان دولة مستقلة تسمى جمهورية الصين، اسمها الرسمي.

كتبت تساي في رسالتها، التي أصدرها المكتب الرئاسي، اليوم الثلاثاء، أن تايوان تأمل في حل سلمي لخلافاتها مع الصين، وذلك ردًا على رسالة من البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للسلام في الأول من يناير. واضافت "ومع ذلك، في الوقت الحاضر الحوار عبر مضيق تايوان مليئا بالصعوبات.. النقطة الرئيسية الشائكة هي أن الصين لم تكن راغبة حتى الآن في التخلي عن رغبتها في السيطرة على تايوان".

وتابعت قائلة انها "ما زالت تهدد الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في تايوان من خلال التهديد باستخدام القوة ضد تايوان، والأخبار المزيفة، والهجمات الإلكترونية، والوسائل الدبلوماسية".

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وأضافت أنه على الرغم من "القمع الشديد الذي تمارسه الصين"، فإن تايوان تمضي قدمًا، وتتعاون مع الدول الصديقة وذات الأفكار المتشابهة، حتى تعترف الديمقراطيات الأخرى بأنها أفضل شريك للحفاظ على السلام والاستقرار.

وأوضحت تساي إن العمليات والتدريبات العسكرية الأخيرة للصين في مضيق تايوان والمناطق المحيطة بها تسببت في اضطرابات إقليمية وزيادة عدم الثقة الدولية بها.

ومع ذلك، صعدت الصين من أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان منذ فوز تساي بمنصبها لأول مرة في عام 2016، حيث قامت بدوريات قاذفات القنابل في جميع أنحاء الجزيرة وأرسلت أحدث حاملة طائرات لها، شاندونغ، عبر مضيق تايوان الحساس في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وقد قطعت بكين العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان عام 1951، وما زالت تشعر بالقلق من أن وجود كنيسة مستقلة في الصين قد تهدد سلطتها.

يمنح اتفاق 2018، الذي تم التوصل إليه منذ أكثر من 10 سنوات، للفاتيكان رأيًا طال انتظاره في اختيار الأساقفة في الصين، الذين عينتهم السلطات الشيوعية سابقًا فقط.

