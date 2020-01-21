كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني: عدد قتلى النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان يصل إلى ستة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل عدد القتلى من النوع الجديد من فيروس كورونا في ووهان الصينية، ومقاطعة خوبي، إلى ستة، ولا يزال 227 في المستشفيات تحت إشراف الأطباء، حسبما أعلن عمدة المدينة تشو شيان وانج، اليوم الثلاثاء.

وقال "تشو" في التلفزيون المركزي الصيني: "اعتبارا من 20 يناير، بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في ووهان 258 حالة، وقد تم بالفعل خروج ما مجموعه 25 شخصًا من المستشفى، وتوفي ستة أشخاص"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف، أنه في الوقت الحالي، ظل 227 شخصًا تحت إشراف الأطباء في المستشفيات، منهم 51 مريضًا في حالة خطيرة، و 12 في حالة حرجة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن الفيروس، الذي يسبب نوعًا من الالتهاب الرئوي، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

بعد هذا الإعلان، دعت منظمة الصحة العالمية إلى عقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء يركز على تفشي فيروس كورونا الجديد.

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ينتمي الفيروس إلى نفس عائلة الفيروسات التاجية مثل متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، التي قتلت حوالي 800 شخص في جميع أنحاء العالم خلال تفشي 2002/2003 الذي بدأ أيضا في الصين.

وقد أعلنت السلطات الصينية أن تفشي فيروس كورونا جديد انتشر في مزيد من المدن الصينية بما في ذلك العاصمة بكين وشانجهاي، وأبلغ عن حالة رابعة خارج حدود الصين.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن الفيروس، الذي يسبب نوعًا من الالتهاب الرئوي، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر.

وقال الرئيس شي جين بينج، إن كبح الفاشية وإنقاذ الأرواح كان أولوية قصوى حيث زاد عدد المرضى بأكثر من ثلاثة أضعاف وتوفي شخص ثالث.

إضافة إلى صعوبات احتوائه، فإن مئات الملايين من الصينيين سوف يسافرون محليًا وخارجيًا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ هذا الأسبوع.

وكثفت السلطات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية، فحص المسافرين من ووهان، المدينة التي تم اكتشاف الفيروس فيها لأول مرة.