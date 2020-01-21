كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دافوس 2020: دونالد ترامب يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق المنتدى الاقتصادي العالمي الخمسون في مدينة دافوس السويسرية، بجدول أعمال يركز بشدة على التغير المناخي، في الوقت الذي يكافح فيه زعماء العالم لمعالجة الأزمة.

ويسعى الاجتماع السنوي الذي يستمر أربعة أيام لبعض كبار قادة السياسة والأعمال في العالم في جبال الألب السويسرية إلى مواجهة المخاطر التي تهدد البيئة والاقتصاد من الاحترار العالمي.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر مرارًا وتكرارًا عن شكوكه بشأن التغير المناخي، أول خطاب رئيسي لـ "دافوس 2020" في الساعة 10.30 بتوقيت جرينتش، في نفس اليوم الذي تبدأ فيه محاكمة عزله في مجلس الشيوخ بواشنطن.

ومعارضة ترامب للطاقة المتجددة، وانسحابه من اتفاقية باريس المناخية لعام 2015، واليد الحرة التي امتدت إلى صناعة الوقود الأحفوري، تجعله على خلاف مع مجمل الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين إدارته مع الصين، والصفقة الأخيرة لتخفيف التوترات بين الاقتصادات العملاقة المتنافسة تثقل كاهل أذهان القادة في دافوس، بعد أن خفض صندوق النقد الدولي قليلًا من آفاق النمو العالمي لعام 2020 يوم الاثنين.

وقضايا الشرق الأوسط هي أيضا على جدول أعمال ترامب لأنه من المقرر أن يلتقي بالرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق، ونشيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

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كما انتقدت الناشطة السويدية الشابة جريتا ثونبرج، التي ألهمت حركة الإضراب المناخي العالمية، التقاعس العالمي عن التغير المناخي في لجنة للشباب في دافوس، اليوم الثلاثاء.

وقالت "نحن جميعًا نحارب من أجل البيئة والمناخ. إذا رأيت ذلك من منظور أكبر، فلم يتم فعل شيء في الأساس. سيتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير". وأضافت "هذه مجرد البداية."

وحذر تقرير "المخاطر العالمية" الصادر عن المنتدى والذي صدر الأسبوع الماضي من أن "التغير المناخي أصبح أصعب وأسرع مما توقعه الكثيرون" مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية في مسارها الصحيح بما لا يقل عن ثلاث درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) قرب نهاية القرن.

وسيحرص قادة الأعمال الذين يحضرون المنتدى على إدراك وعيهم بشأن تغير المناخ، لكن من المرجح أن يكونوا قلقين أيضًا من حالة الاقتصاد العالمي التي تحسنت آفاقها، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ولكنها تظل هشة. حسبما ذكر "سي ان ان".

وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام 2020 إلى 3.3 في المائة، قائلًا إن الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد جلبت بعض الاستقرار، لكن هذه المخاطر ظلت قائمة.

وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا "لقد رأينا بالفعل بعض العلامات المبدئية للاستقرار لكننا لم نصل إلى نقطة تحول بعد".