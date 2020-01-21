كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل محتج عراقي برصاص الأمن في منطقة الوجه ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل محتج عراقي برصاص الأمن في منطقة الوجه ببغداد.

وقد اندلعت مواجهات، بين قوات الأمن والمحتجين، في شارع "محمد القاسم" وسط العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى.

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وأصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات متقطعة بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الكيلاني قرب طريق محمد القاسم السريع.

وقتل 4 محتجين وشرطيين، في استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة في العراق، في وقت أكدت فيه شرطة بغداد، أن "قواتها نجحت في فتح جميع الطرق التي أغلقها المحتجون"، وفقًا لوكالة روتيرز.