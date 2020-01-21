كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دافوس 2020: مطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الطوارئ المناخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الاجتماع السنوي للمنتدى الإقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، في منتجع دافوس السويسري للتزلج.

وتحدثت الناشطة في مجال التغير المناخي "جريتا ثونبرج" مع قادة العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأبلغت الجمهور "الناس يموتون من تغير المناخ".

وقد استشهدت بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول تغير المناخ من عام 2018، والذي أوضح عدد سنوات العمل المتبقي إذا كانت هناك فرصة بنسبة 67٪ للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 ٪.

وأضافت، مع مستويات الانبعاثات اليوم، ذهبت الميزانية المتبقية في أقل من ثماني سنوات. موضحةً، هذه ليست وجهات نظر أي شخص، هذا هو العلم.

وأوضحت ثونبرج، أن مثل هذه التوقعات لا تشمل حلقات التغذية المرتدة ونقاط التحول، وغالبًا ما تفترض أن "الأجيال المقبلة سوف تمتص مئات المليارات من أطنان ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، على الرغم من عدم وجود مثل هذه التكنولوجيا بعد".

Advertisements

وأضافت، لقد كنت أكرر هذه الأرقام في كل خطاب تقريبًا خلال الـ 18 شهرًا الماضية.

واستحوذت ثونبرج على دافوس مع ناشطين شباب من جميع أنحاء العالم، للدفاع عن مجموعة من القضايا العالمية، وستكون كل العيون على أي تبادلات بينهعلى ما ستفعله مع ترامب.

وبالرغم من بدء محاكمة الإقالة في مجلس الشيوخ، سيكون الرئيس الأمريكي في دافوس للقاء قادة العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين.

ومن المقرر أن يتحدث دونالد ترامب على خشبة المسرح مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (1030 بتوقيت جرينتش).

وتشمل اللقاءات الثنائية الرئيسية الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونشيرفان بارزاني، رئيس الحكومة الإقليمية الكردية. حسبما ذكرت صحيفة الجاردين.