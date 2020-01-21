كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: محادثات الرئيس الروسي ورئيس الوزراء البريطاني كانت بناءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية - الكرملين - ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في برلين كان قصيرًا وبناءً وكان "عناصر من روح المصالحة".

وقال "بيسكوف"، ردًا على سؤال حول الاجتماع: "على الأقل، يختلف جوهر الاجتماع بوضوح عن رواية داونينج ستريت عما حدث".

وأشار البيان الصادر عن داونينج ستريت في اليوم التالي بعد محادثات "بوتين-جونسون"، إلى أن المملكة المتحدة تتمسك بموقفها من حادث سالزبوري. واستبعد البيان أي تطبيع للعلاقات الروسية البريطانية طالما استمرت موسكو في متابعة "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وقال بيان داوننج ستريت: "التقى رئيس الوزراء بالرئيس بوتين على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا. لقد كان واضحًا أنه لم يحدث أي تغيير في موقف المملكة المتحدة من سالزبوري، والذي كان استخدامًا متهورًا للأسلحة الكيميائية ومحاولة وقحة لقتل الأبرياء على أراضي المملكة المتحدة. إن مثل هذا الهجوم يجب ألا يتكرر".

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد على هامش مؤتمر حول السلام الليبي.

جدير بالذكر، أنه في 4 مارس 2018، تم العثور على سيرجي سكريبال وابنته يوليا فاقد الوعي على مقعد بالقرب من مركز تسوق في سالزبوري بالمملكة المتحدة.

زعمت لندن أنهم تسمموا بغاز الأعصاب من الدرجة العسكرية يسمى A234 واتهموا موسكو بشن الهجوم، الأمر الذي أثار فضيحة دولية ضخمة.

كما قالت لندن، إنها تشتبه في أن يكون المواطنان الروسيان ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف، الذين تدعي الحكومة أنهم يعملون لصالح المخابرات الروسية، قد نفذوا الهجوم.