أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بعد تحطم الطائرة الأوكرانية في مطار الخميني بطهران.

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