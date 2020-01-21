كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 21/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || زيادة الخسائر الاقتصادية بإيران بعد نكبة الطائرة الأوكرانية
كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بعد تحطم الطائرة الأوكرانية في مطار الخميني بطهران.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || حرائق الغابات في أستراليا تضرب إنتاج الفحم وخوف من عودتها
كشفت مجموعة عملاق التعدين BHP في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن سوء نوعية الهواء الناتج عن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في أستراليا يضر بإنتاج الفحم، حيث قالت السلطات، إن فترة الاستراحة من ظروف الحريق الخطرة ستنتهي خلال أيام.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || "العفو الدولية": قانون جديد بقطر يزيد من تقييد حرية التعبير
صرحت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن قانونًا جديدًا غامض الصياغة يجرم مجموعة واسعة من أنشطة النشر، ويقيد بشكل كبير حرية التعبير في قطر، بعد عامين فقط من انضمامه إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.