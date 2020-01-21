كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العفو الدولية": قانون جديد بقطر يزيد من تقييد حرية التعبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن قانونًا جديدًا غامض الصياغة يجرم مجموعة واسعة من أنشطة النشر، ويقيد بشكل كبير حرية التعبير في قطر، بعد عامين فقط من انضمامه إلى الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وصرحت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، يشير هذا القانون فعليًا إلى تراجع مثير للقلق عن الالتزامات التي تم التعهد بها منذ عامين لضمان الحق في حرية التعبير.

ويُعدل القانون الصادر عن الأمير تميم بن حمد آل ثاني قانون العقوبات بإضافة بند جديد، وهو المادة 136 مكرر، يجيز سجن "أي شخص يبث، أو ينشر، أو يعيد نشر شائعات، أو بيانات، أو أخبار كاذبة، أو متحيزة، محليًا، أو في الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية، وإثارة الرأي العام، أو التعدي على النظام الاجتماعي، أو النظام العام للدولة ".

وأضافت معلوف، لدى قطر بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وينبغي على السلطات القطرية إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها

وأوضحت: "من المقلق للغاية أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات النقاد، ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها".

وبموجب القانون الجديد، يمكن معاقبة البث أو النشر "المتحيز" بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 100000 ريال (أكثر من 25000 دولار أمريكي).

ويتعارض هذا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي حظيت قطر بثناء دولي للانضمام إلى عام 2018، حيث تضمن المادة 19 منه الحق في التماس، وتلقي ونقل المعلومات والأفكار. حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية.

Advertisements

وظهر النص الكامل للقانون - الذي استعرضته منظمة العفو الدولية - في الجريدة الرسمية الصادرة في 19 يناير، على الرغم من أن الأمير أصدره في الواقع قبل أسبوعين تقريبًا، في 8 يناير.

وفي 18 يناير، نشرت صحيفة الراية القطرية تقريرًا دقيقًا إلى حد كبير عن القانون الجديد على موقعها على الإنترنت. استنسخت المقالة محتوى القانون، وحصرت في تلخيص العديد من أحكامه دون أي تعليق أو تحليل تحريري.

ومع ذلك، في غضون 24 ساعة، أصدرت الصحيفة اعتذارًا عن نشر الأخبار، معربًا عن الأسف لقيامه "بإثارة الجدال"، وحُذفت القطعة من موقع الويب الخاص بهم وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وذكرت أنهم حصلوا على النص "من مصدر غير رسمي. ونشرها دون التحقق مع السلطات المسؤولة".

ولدى قطر بالفعل قوانين تعسفية حرية التعبير، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979 وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات الصادر في عام 2014.

وفي عام 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة، بعد إصداره قصيدة تنتقد الأمير في شقته الخاصة بينما يعيش في الخارج، وتم إطلاق سراحه بعد مرور أكثر من أربع سنوات.

وهناك مخاوف أوسع حول سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال المهاجرين. ففي الأسبوع الماضي، بعد أن أعلنت قطر عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على تصريح خروج لخدم المنازل المهاجرين.

وصرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية، وعقوبات الهجرة على عاملات المنازل اللائي تركن دون إذن صاحب العمل - على الرغم من عدم وجود من أي مادة تفويض في القانون لمثل هذه العقوبات.