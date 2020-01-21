كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمارك روسيا تكتشف سيارة مشعة على متن سفينة قادمة من اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف موظفو الجمارك في روسيا إشعاعات بيتا قادمة من سيارة تويوتا بريوس هايبرد محملة على سفينة أتيه من اليابان، وأعلنت السلطات، أنه سيتم إرسال السيارة إلى اليابان.

ووفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك"، اكتشفت مدينة فلاديفوستوك، كبرى مدن شرق روسيا، مركبة على متن سفينة قادمة من اليابان كانت ملوثة بالإشعاع، وهي أول حالة من نوعها في السنوات الثلاث الماضية، حسبما صرحت الخدمة الصحفية للجمارك.

وقالت الخدمة: "في أعقاب حادث محطة فوكوشيما -1 للطاقة النووية في اليابان، بين أبريل 2011 ويونيو 2017، تم اكتشاف 875 حالة من هذه [البضائع المشعة] في المنطقة الجمركية".

وأضافت: "لم يتم تحديد مركبات مشعة في السنوات الثلاث الماضية. تشير الحالة الأخيرة إلى أن عواقب الحادث لم تختف بالكامل".

وقع الحادث في مصنع فوكوشيما في مارس 2011 بسبب تسونامي بلغ ارتفاعه 46 قدمًا ضرب اليابان في أعقاب زلزال بلغت قوته 9.0 درجات على مقياس ريختر.

أدى الانهيار في ثلاث من أصل أربع وحدات وانفجارات الهيدروجين والهواء، والتي نشأت بسبب فشل أنظمة التبريد، إلى تسرب المواد المشعة وإغلاق المصنع.

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وكانت قد قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة 27 ديسمبر من العام المنصرم، تأجيل خطة إزالة آلاف من قضبان الوقود المستنفد من المفاعلات النووية بمحطة فوكوشيما النووية المدمرة، لمدة خمس سنوات، حسب وكالة "د ب أ".

وقامت الحكومة بمراجعة خطة إيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي النووية، وطلب من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القائمة على تشغيل المحطة تعزيز احتياطات السلامة.

وبموجب الخطة الجديدة، تبدأ شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إزالة الوقود النووي من المفاعل رقم 1 بمحطة فوكوشيما في العام المالي 2027 أو 2028.

وقد يتم تأجيل عملية إزالة الوقود النووي في المفاعل رقم 2 المحددة بسنتين إلى عام إضافي، وربما ثلاثة أعوام.

وتعتزم الشركة الآن البدء في إزالة الوقود النووي في العام المالي 2024 أو 2026.