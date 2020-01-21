كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم الأردني يعلق الدراسة في جميع مدارس المملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير التربية ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعليق الدراسة في جميع المدارس بالمملكة، بسبب الظروف الجوية السائدة في البلاد.

ووقال خبراء الأرصاد الجوية، إن المملكة تتأثر بمنخفض جوي من الدرجة الثانية، وفقا لتصنيف طقس العرب لشدة المنخفضات الجوية، والذي يترافق بزخات من الثلوج على المرتفعات العالية في المملكة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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وأشارت صور الأقمار الاصطناعية، إلى اقتراب غيوم ذات فعالية أعلى مرافقة للكتلة الهوائية الأبرد من المملكة، وبالتالي يتوقع ان تشتد الهطولات المطرية.

وشهد الأردن، هطول كميات من الأمطار منذ يوم الأمس في عموم مناطق البلاد ما عمل على اعطاء دفعة جديدة للموسم المطري بالمملكة.