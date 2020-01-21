كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: زيادة الخسائر الاقتصادية بإيران بعد نكبة الطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بعد تحطم الطائرة الأوكرانية في مطار الخميني بطهران.

توتقعت التقارير، زيادة خسائر إيران الاقتصادية في حال واصلت شركات الطيران الأجنبية الاستغناء عن الأجواء الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

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وبحسب التقارير، لا يقل متوسط العائد لكل رحلة من السماء الإيرانية عن 800 دولار، ونحو 950-1000 رحلة تمر عبر الأجواء الإيرانية على أساس يومي.

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية رسميا عن رحيلها من المجال الجوي الإيراني عقب إصدار بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية يعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 بصاروخ بسبب خطأ عدا التكاليف البشرية والنفسية لهذا الخطأ اضافة الى التعويضات المتوقعةلاهالي الضحايا والمتضررين ولا يمكن تجاهل تكاليفها الاقتصادية الكببيرة.