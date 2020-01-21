كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: محادثات باريس وواشنطن بشأن فرض الضرائب الرقمية أصبحت صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، بأن محادثات باريس مع واشنطن بشأن فرض الضرائب على الشركات الرقمية "أصبحت صعبة" على الرغم من تعهد الجانبين في وقت سابق بتجنب الحرب التجارية.

وأشاد بالهدنة التي أبرمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، وهو أمر قال، لو مير"، إنه كان "نقطة انطلاق إيجابية للغاية"، حيبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وفي الوقت نفسه، قال، إن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن الأنشطة المتعلقة بالضرائب الرقمية على المسرح العالمي.

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في هذا السياق، لا يزال فرض حد أدنى للضريبة على الشركات التي لا تدفع حاليًا أي رسوم، وفقًا لما ذكره "لو مير".

ويأتي هذا البيان، بعد أن نقلت "رويترز" عن مصدر لم يذكر اسمه قوله يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تأجيل التعريفات الجمركية مع فرنسا حتى تنتهي مفاوضات الضرائب الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك مع انتقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "تويتر" للإشادة بما وصفه بأنه "نقاش رائع" مع "ترامب"، في إشارة إلى المفاوضات الأمريكية الفرنسية بشأن الضرائب الرقمية.

وتأتي المحادثات بعد تهديد "ترامب" العام الماضي بفرض رسوم جمركية على البضائع الفرنسية ردا على الضريبة الفرنسية الجديدة على العائدات السنوية لشركات معظمها أمريكية.