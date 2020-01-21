رسميا.. الوداد يُعلن تعاقده مع الفرنسي ديسابر

أعلن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، حيث سيشرف على تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

ويقود المدرب الفرنسي، بطل المغرب لمدة موسمين ونصف الموسم، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، إذ تتطلع مكونات الفريق الأحمر من صاحب الـ43 عاما، قيادة فريقها إلى منصات التتويج هذا الموسم.

وسبق لديسابر أن قاد الوداد الرياضي في فترة سابقة، وبلغ معه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة العام 2016، قبل أن يفشل في التأهل إلى المباراة النهائية ضد الزمالك المصري.

وكان الفريق البيضاوي قد انفصل، بداية الأسبوع الماضي، عن زوران، بعدما تعاقد معه الصيف الماضي، علما أن المدرب الصربي خرج من سدس عشر نهائي كأس العرش أمام الجيش الملكي، وثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الرجاء الرياضي.

يذكر أن الوداد يحتل صدارة البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 29 نقطة، ويأتي ثانيا في المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا متخلفا بفارق 4 نقاط عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الصدارة.