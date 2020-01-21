هجوم إلكتروني “خارجي” يوقف خدمة الإنترنت لعدة ساعات في تركيا

كشفت شركة الاتصالات التركية “تروك تيليكوم” عن تعرضها لهجوم إلكتروني “خارجي”، أدى إلى توقف خدمة الإنترنت لساعات عدة في تركيا.
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني كان محاولة لتعطيل وسرقة “نظام أسماء النطاقات” أو كما يعرف إلكترونيا ب”دي إن إس”.
وأضافت أن نظام “أسماء النطاقات” يعمل على تخزين معلومات تتعلق بأسماء نطاقات الإنترنت في قاعدة بيانات لا مركزية على الإنترنت.
وأكدت الشركة أن خبراء الأمن الإلكتروني في “تروك تيليكوم” يعملون بكافة الطرق من أجل التصدي لهذه الهجمات والحفاظ على حركة الإنترنت.
وسجلت الشركة، أن لديها أكبر مركز للأمن في تركيا، مؤكدة أنها تعمل على ضمان عدم تأثير الهجمات الإلكترونية على مستخدميها.
وكانت شركة الاتصالات التركية “تورك تيليكوم” كشفت، مساء أمس الاثنين، عن توقف خدمة الإنترنت في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أنها انتهت من حل المشاكل الإلكترونية في “المشغلات” الخارجية للشركة، وأن خدمة الإنترنت عادت لطبيعتها.
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