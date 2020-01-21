النقب: اقتحام بير هداج وإلصاق أوامر هدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت دوريات السلطات الإسرائيلية بأذرعها المختلفة، مدعومة بقوات الشرطة قرية بير هداج في منطقة النقب، جنوبي البلاد، لإلصاق أوامر هدم وقياس وتصوير البيوت بهدف إصدار أوامر إخلاء للمواطنين، اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن عددا من الأهالي أصيبوا إثر اعتداء قوات الشرطة عليهم في القرية.

وقال النائب عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، إنه "لم تشفع للناس هذه الأجواء العاصفة والظروف المأساوية التي تعيشها القرى غير المعترف بها في فصل الشتاء".

وأضاف: "يبدو أن مرض العنصرية والكراهية عند هذه السلطة طغى على كل المعايير والأخلاق الإنسانية. رغم هذا التصرف الأرعن فإن بير هداج باقية بأهلها وناسها رغم أنف كل حاقد عنصري".