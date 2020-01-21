اعتقال مشتبه باقتحام بريد في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا (45 عامًا) من سكان حيفا، الليلة الماضية، بشبهة ضلوعه باقتحام فرع بنك البريد في شارع "هحلوتس" بالمدينة، قبل يومين.
ووفقا للشرطة، كان المشتبه ملثمًا وسرق عشرات آلاف الشواقل من موظفة في بنك البريد، وفر هاربا من المكان.
جدير بالذكر أنّه ألقي القبض على المشتبه به وهو مختبئ في مكان في مدينة عكا وسيتم اليوم، الثلاثاء، تقديمه للمحكمة في حيفا والنظر في طلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.
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