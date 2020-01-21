وكيل وادي حضرموت يطلع على انشطة وتدخلات مؤسسة طيبة بسيئون

الثلاثاء 21 يناير 2020

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ، على انشطة وتدخلات مؤسسة طيبة للتنمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،لتلبية إحتياجات السكان والنازحين في المناطق النائية.



Advertisements

وناقش الكثيري ،مع مدير مشروع المياه بمؤسسة طيبة للتنمية عمر عبّاد وعدد من المختصين بالمؤسسة ،طبيعة التدخلات التي ستقوم بها المؤسسة وأوجه التدخلات الممكنة من قبل مؤسسة طيبة للتنمية لتوفير خدمات المياه في مناطق الصحراء المأهولة بالسكان والنازحين.

وأوضح الوكيل أن حفر آبار للمياه في كل من مديرية العبر ومنطقة الخالدية في الصحراء الشرقية تعد من أولويات إحتياجات هاتين المنطقتين لتأمين إحتياجات السكان من المياه وتخفيف معاناتهم في سبيل الحصول عليها بسهولة ويسر..مشيداً بتدخلات المؤسسة المساندة للسلطة المحلية في التغلب على احتياجات العديد من المناطق وخاصة المناطق النائية.