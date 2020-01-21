شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد إتفاقية الشراكة بين كهرباء وادي حضرموت وإذاعة سيئون والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 جددت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت إتفاقية الشراكة والتعاون مع إذاعة سيئون للعام 2020م في الإعلام الإذاعي لمجالات التوعية المجتمعية وتثقيف المستمعين حول التسديد والترشيد ورفع مستوى الوعي.

Advertisements وشملت الإتفاقية اليوم بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الاستاذ عصام الكثيري والوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي , تجديد إنتاج وتنفيذ حلقات برنامج الكهرباء والناس والإستمرار في بث الفلاشات التوعوية مع إنتاج حلقات خاصة من برنامج كلام الناس . مثل طرفي الإتفاقية مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس عبدالقادر الجنيد ومدير عام إذاعة سيؤن هدار الهدار.

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