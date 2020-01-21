شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يودي بحياة 11 شخصًا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم، الثلاثاء مقتل 11 شخصا جراء حريق اندلع بمنطقة تومسك الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة أن الحريق وقع في قرية برايشولمسكي في منطقة تومسك، وتم الكشف عن أن عشرة من الضحايا مهاجرون قادمون من أوزبكستان.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أنه يُشتبه في أن الحريق ناجم عن مشكلة في التيار الكهربي، ربما بسبب استخدام سخانات كهربائية إضافية في مبنى خشبي من طابق واحد.