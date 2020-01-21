'بابل' .. مسلسل تركي جديد قيد التحقيق بزعم 'الترويج' للإرهاب

فتحت السلطات التركية تحقيقا في مسلسل درامي جديد من بطولة الممثل التركي الشهير خالد أرغنيتش، بزعم "الترويج للإرهاب" وفقا لما ذكرته صحيفة Birgün.
ويركز مسلسل "بابل"، الذي انطلق عرضه يوم الجمعة 17 يناير/ كانون الثاني، على حياة أستاذ جامعي أقيل من عمله وتم تجميد حساباته المصرفية، ومنع من السفر ومغادرة البلاد، ويتطلع لبدء حياة جديدة من خلال محاولة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وفقا لما ذكره موقع "أحوال" التركي.
وأقالت الحكومة التركية عقب تلك الأحداث أو أوقفت عن العمل، أكثر من 150 ألف موظف عام بسبب علاقاتهم بجماعات وقع تصنيفها بالإرهابية.
وعقب عرض الحلقة الأولى من المسلسل، أثير من حوله جدل كبير، واتهم عدد كبير من المشاهدين العمل الدرامي بالترويج لإحدى الجماعات السياسية الموجودة على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا، وهو بالتالي ما دفع السلطات التركية لفتح تحقيق بالأمر.
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