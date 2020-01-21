'بابل' .. مسلسل تركي جديد قيد التحقيق بزعم 'الترويج' للإرهاب

ويركز مسلسل "بابل"، الذي انطلق عرضه يوم الجمعة 17 يناير/ كانون الثاني، على حياة أستاذ جامعي أقيل من عمله وتم تجميد حساباته المصرفية، ومنع من السفر ومغادرة البلاد، ويتطلع لبدء حياة جديدة من خلال محاولة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وفقا لما ذكره موقع "أحوال" التركي.

ويشير المسلسل بشكل واضح إلى العاملين في الخدمة المدنية المفصولين من وظائفهم بموجب مراسيم رئاسية من قانون الطوارئ، صدرت في العامين الماضيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وأقالت الحكومة التركية عقب تلك الأحداث أو أوقفت عن العمل، أكثر من 150 ألف موظف عام بسبب علاقاتهم بجماعات وقع تصنيفها بالإرهابية.