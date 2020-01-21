بدء اجتماع صالح مع عدد من النواب لمناقشة حسم مرشح رئيس الوزراء

كشف مصدر برلماني، الثلاثاء، عن بدء اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع عدد من النواب لحسم مرشح رئيس الوزراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح عقد قبل قليل اجتماعا مع عدد من النواب". Advertisements واضاف المصدر ان "الاجتماع سيناقش حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء". وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، امس الاثنين، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف قريبا المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة.



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