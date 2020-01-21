رحلة لأفعى على متن طائرة تنتهي بالاعدام

حسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية، وأقلعت الطائرة من مدينة بريزبن الأسترالية صوب مطار كوينز تاون جنوبي نيوزيلندا، لتقتل الأفعى هناك.

الرحلة الأخيرة للأفعى

وأفاد المصدر بأن طياراً كان يستعد للهبوط على مدرج المطار، لكنه رأى شيئاً غريباً سقط على الأرض، فسارع إلى إبلاغ سلطات المطار، ولم يكن ذلك الشيء سوى أفعى.



وعلى الفور، تم استدعاء فرق الطوارئ في المطار التي هرعت إلى المكان، وكان من بينهم فريق الأمن البيولوجي، الذي عثر على الأفعى وهي على قيد الحياة.

وفي النهاية المطاف، أعلنت السلطات أنه تم "إعدام الأفعى بشكل رحيم".

وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن الأفعى تسللت إلى متن طائرة قادمة من أستراليا، وسقطت على أرض المطار عندما فتحت عجلات الهبوط.

وفتش ضابط شرطة الطائرة القادمة من أستراليا، للتأكد من عدم وجود مزيد من الثعابين المختبئة في هيكلها السفلي.



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ولم يذكر حادثة مشابهة، إلا عندما صدم ركاب طائرة متجهة من أستراليا إلى بابوا غينيا الجديدة؛ حين نظروا من نوافذ الطائرة ليجدوا أفعى ضخمة على جناحها.