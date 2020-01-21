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نائب رئيس البرلمان يدعو لمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية في دافوس

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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاضرين الى منتدى دافوس وعدم اللقاء بهم .
وقال الكعبي في بيان له اليوم، وتلقت الخليج 365، نسخة منه،: انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق ورفضا لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس لمقاطعة مسؤولي الادارة الاميركية وفي مقدمتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلقاً.

ولفت الى ان هذا الموقف يمثل ردا سياسيا واضحا يلتقي مع الغضب الشعبي على الانتهاكات الاميركية لسيادة العراق وامنه وعدم الاخذ بهذه المطالبة سيمثل تجاهلا غير مقبول لدماء الشهداء .

واشار الى ان مجلس النواب حريص جدا على توثيق وتعزيز وتطوير علاقات العراق مع الدول المشاركة في اجتماع دافوس والاستفادة من امكانياتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لاعادة اعمار العراق سيما ان البلد يتطلع للانفتاح على مختلف دول العالم لكن الدور الاميركي يمثل خروجا على الاجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار العراق الامر الذي يتطلب رده بشكل حازم ، مبينا ان مقاطعة المسؤولين الاميركيين يمثل ابسط رد سياسي ودبلوماسي عليهم.


وتشير تقارير الى أن ترامب سيعقد اجتماعات منفصلة في دافوس، يوم غد الاربعاء، مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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